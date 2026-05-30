30 мая, 03:58

Общество

В России планируют создавать пункты медицины катастроф вдоль трасс

Минздрав РФ совместно с регионами займется развертыванием трассовых пунктов медицины катастроф. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ ведомства.

Отмечается, что они появятся на наиболее сложных участках автодорог – в удаленной и труднодоступной местности.

Согласно документу, первые итоги проведенной работы планируется подвести в 2030 году, а следующий доклад правительству представят в 2036 году.

Также Минздрав до 2030 года должен будет оценить, требуется ли обновление медицинских перечней, которые определяют допуск граждан к управлению транспортными средствами. Такое поручение было зафиксировано в стратегии, утвержденной правительством РФ.

