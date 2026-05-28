Эксперт Фролов: рост продаж белорусского топлива не скажется на ценах на бензин в РФ

Продажи белорусского бензина на Петербургской международной товарно-сырьевой бирже резко выросли в мае 2026 года. Что это означает для топливного рынка РФ, разбиралась Москва 24.

Белорусское топливо

Объемы продаж белорусского бензина на Петербургской международной товарно-сырьевой бирже выросли в мае 2026 года, следует из обзора Национального биржевого ценового агентства. За период с 1 по 22 мая реализация топлива из Белоруссии достигла 17,34 тысячи тонн против 0,3 тысячи тонн за аналогичный период прошлого года, сообщил "Коммерсант".

По данным аналитиков, только на прошлой неделе (18–22 мая) было продано 8,88 тысячи тонн, что почти в четыре раза превышает показатель предыдущих семи дней. Из этого объема на бензин АИ-92 пришлось 6 тысяч тонн, на АИ-95 – 2,4 тысячи, на АИ-100 – 0,48 тысячи.

Спрос на белорусское топливо сохраняется, несмотря на заметную премию к предложениям российских заводов, отметили эксперты. Участники рынка связали интерес к импортному бензину с внеплановыми ремонтами на отечественных НПЗ, а также с фактическим наличием ресурса и сроками поставки. Уточняется, что по состоянию на 25 мая белорусский АИ-92 стоил 96–97,5 тысячи рублей за тонну, АИ-95 – 104,7 тысячи рублей. Для сравнения: по итогам торгов 26 мая биржевые цены на российский АИ-92 выросли до 67,44 тысячи рублей за тонну, на АИ-95 – до 74,95 тысячи рублей.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика готова помочь российским регионам с нефтепереработкой, располагая двумя модернизированными заводами – Мозырским и Новополоцким НПЗ суммарной мощностью 24 миллиона тонн в год.

Помимо этого, в Госдуме также предложили ввести сезонную скидку на бензин для пенсионеров-садоводов. Вице-спикер Борис Чернышов направил предложение главе Минэнерго Сергею Цивилеву о запуске программы "Бензин для дачников" с 15 апреля по 15 сентября.

Скидка в размере до 10% может предоставляться на одно транспортное средство пенсионерам старше 60 лет, которые являются членами садоводческого товарищества или дачного кооператива. Программа по замыслу будет добровольной для топливных компаний, с использованием цифровых сервисов для подтверждения права на скидку. Цель – поддержать пожилых граждан, повысить их мобильность и снизить расходы на поездки на дачи.

Нет причин для паники

Продажа белорусского бензина на российской бирже – это не что-то новое, отметил в разговоре с Москвой 24 заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Белоруссия традиционно экспортировала нефтепродукты: раньше – в Прибалтику, Европу, на Украину, а часть шла и в Россию. После 2022 года большая часть поставок идет в Российскую Федерацию, так что это обычная практика, пояснил эксперт.





Александр Фролов заместитель гендиректора Института национальной энергетики Рост объемов в мае связан с тем, что в РФ частично возникли временные проблемы с отгрузкой топлива. На фоне беспокойства о стабильности поставок начали искать дополнительные объемы, они обнаружились у белорусской стороны. При этом российские нефтепродукты никуда не исчезли: поставки идут в обычном режиме, просто спрос на импортный бензин временно расширился.

В то же время розничная цена бензина во многом состоит из налогов. Добавляются также транспортная составляющая и затраты на хранение. Система ценообразования сложная и частично регулируемая.

"В регионах, где таких сетей нет (например, в Крыму), колебания стоимости более заметны и средние цены выше, чем в целом по стране. Но в общем регулирование исключает резкие скачки из-за колебаний в оптовом сегменте. Поэтому никакой прямой связи между покупкой топлива в Белоруссии и движением цен на российских заправках нет", – уточнил Фролов.

Кроме того, одно из белорусских предприятий частично принадлежит российским нефтяникам.

"Так что в определенной степени это выгодно и нам. Поэтому ничего необычного или тревожного в сложившейся ситуации нет. Это временное явление, связанное с локальными сбоями в отгрузке", – заключил он.

Доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов добавил, что потребление топлива традиционно растет в летний период из-за сельхозработ и более активных поездок граждан.



Александр Сафонов доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Рынок контролируется государством, и рост цен имеет плавный, часто инфляционный характер.

К тому же принято решение о запрете экспорта бензина за рубеж, что дополнительно стабилизирует внутренний рынок, заключил экономист.