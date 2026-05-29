29 мая, 17:36

Шоу-бизнес

Марат Башаров получил пощечину от супруги во время ссоры

Фото: Legion-Media.com/Комсомольская правда/PhotoXPress.ru/Михаил Фролов

Актер и телеведущий Марат Башаров получил пощечину от своей супруги Аси Борисовой во время конфликта. Инцидент произошел на шоу "Ставка на любовь".

По его данным, у Борисовой во время участия в шоу произошел приступ паники. Она попросила певца Влада Топалова взять ее за руку. Этот момент и не понравился Башарову, который приревновал жену к артисту.

В результате между супругами вспыхнула ссора, во время которой Борисова ударила мужа. При этом организаторы шоу и участники не стали уточнять подробности произошедшего.

Ранее Борисова рассказала, что не боялась связывать свою жизнь с Башаровым, несмотря на его скандальное прошлое. По ее словам, в их семье нет конфликтов – есть проблемы, но они решаются мирно.

Актриса поделилась, что в момент знакомства с актером переживала развод, поэтому не воспринимала его ухаживания всерьез. Однако Башаров проявил настойчивость и смог добиться ее внимания.

