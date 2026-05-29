Прилучный снимется в экранизации мультфильма "Жил-был пес"

Фото: кадр из мультфильма "Жил-был пес"; режиссер – Эдуард Назаров; производство – "Союзмультфильм"

Полный метр решили снять по советскому мультфильму "Жил-был пес". Главную роль исполнит актер Павел Прилучный, сообщает "Бюллетень кинопрокатчика".

Проект участвовал на питчинге в министерстве культуры РФ. Производством займется студия "МЕМ".

Картина расскажет о бывшем чемпионе мира по боксу в исполнении Прилучного. Потерявший карьеру и семью, он решается похитить дочь начальника, чтобы потом ее спасти. На это его толкает странное видение в виде Волка из мультфильма "Жил-был пес". Однако план боксера срывается, когда девочка начинает свою игру.

Также в фильме снимутся Никита Кологривый и Ульяна Квитковская, а Волк заговорит голосом Гоши Куценко. Режиссером ленты будет Степан Гордеев, который снял сериал "Волшебный участок". Съемочный процесс начнется уже в августе 2026 года, а премьера запланирована на декабрь 2027 года.

Ранее стало известно о старте съемок фильма "Незнайка" с Кологривым в главной роли. Они проходят в Москве, релиз намечен на 1 января 2028 года.