29 мая, 17:51Регионы
В УрФО отметили режим ракетной опасности
Режим ракетной опасности, впервые введенный на территории всего Уральского федерального округа, отменен. Об этом сообщил полномочный представитель президента России в УрФО Артем Жога в мессенджере MAX.
По данным Росавиации, также были сняты ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Казани, Нижнекамска, Оренбурга, Самары, Ульяновска и Чебоксар. Меры вводились для обеспечения безопасности полетов.
Режим ракетной опасности был впервые введен на территории всего УрФО вечером 29 мая. В связи с этим службы региона были переведены в режим повышенной готовности, принимались все необходимые меры по обеспечению безопасности граждан.
Кроме того, ракетная опасность была объявлена в Тюменской области, Пермском крае, Татарстане, Чувашии, а также Ямало-Ненецком автономном округе. Жителей призвали сохранять спокойствие, оставаться в помещениях и не подходить к окнам.
На фоне ограничений временно приостановил прием и отправку рейсов ряд аэропортов.