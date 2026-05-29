29 мая, 17:51

В УрФО отметили режим ракетной опасности

Фото: 123RF.com/saskekun

Режим ракетной опасности, впервые введенный на территории всего Уральского федерального округа, отменен. Об этом сообщил полномочный представитель президента России в УрФО Артем Жога в мессенджере MAX.

По данным Росавиации, также были сняты ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Казани, Нижнекамска, Оренбурга, Самары, Ульяновска и Чебоксар. Меры вводились для обеспечения безопасности полетов.

Режим ракетной опасности был впервые введен на территории всего УрФО вечером 29 мая. В связи с этим службы региона были переведены в режим повышенной готовности, принимались все необходимые меры по обеспечению безопасности граждан.

Кроме того, ракетная опасность была объявлена в Тюменской области, Пермском крае, Татарстане, Чувашии, а также Ямало-Ненецком автономном округе. Жителей призвали сохранять спокойствие, оставаться в помещениях и не подходить к окнам.

На фоне ограничений временно приостановил прием и отправку рейсов ряд аэропортов.

