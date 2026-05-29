Режим ракетной опасности впервые введен на всей территории УрФО

Режим ракетной опасности впервые введен на территории всего Уральского федерального округа. Об этом сообщил полномочный представитель президента России в УрФО Артем Жога.

Он добавил, что службы были переведены в режим повышенной готовности. На данный момент принимаются все необходимые меры по обеспечению безопасности граждан.

Ракетная опасность в том числе объявлена в Тюменской области, Пермском крае, Татарстане, Чувашии, а также Ямало-Ненецком автономном округе, о чем предупредили губернаторы регионов. Жителей призвали сохранять спокойствие, оставаться в помещениях и не подходить к окнам.

"Порядок действий населения в случае ракетной опасности аналогичен действиям при угрозе атаки БПЛА", – заявили в ГУ МЧС России по Татарстану в МАХ.

На фоне введенных ограничений временно приостановили прием и отправку рейсов аэропорты в Татарстане, Екатеринбурге и Челябинске, добавила, в свою очередь, Росавиация.

В ночь на пятницу, 29 мая, силы ПВО отразили атаку 208 украинских БПЛА над регионами России. Дроны сбили над Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваторией Азовского моря.

Кроме того, беспилотники были ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Орловской, Ростовской, Саратовской, Тверской, Ярославской областей.