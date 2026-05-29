29 мая, 16:57

Шоу-бизнес

Дима Билан рассказал, что снова влюблен

Фото: Legion-Media.com/ТАСС/Михаил Терещенко

Певец Дима Билан признался, что готов покончить с холостяцкой жизнью. Об этом он рассказал на шоу "Натальная карта".

Ведущая Олеся Иващенко спросила у певца, нашел ли он свою любовь.

"Мое сердце не свободно. Я в отношениях. Люблю и любим. Все в порядке", – ответил Билан.

Исполнитель рассказал, что чем старше становишься, тем сложнее вступать в отношения, выбор партнера в зрелом возрасте более осознанный. По его словам, ему нужно изучить человека и понять, сможет ли тот стать частью жизни.

В свою очередь, Иванченко в ходе беседы отметила важность свободного статуса для карьеры звезды. По ее мнению, хорошо, когда от артиста идет энергия свободного мужчины. Поклонницы должны думать, что у каждой из них есть шанс. Ведущая предположила, что певец много лет избегал брака, потому что его душа стремилась к свободе.

"Это этап. Ты заканчиваешь с вольностью и вседозволенностью. К этому надо прийти. Я почти готов. Я каждый день об этом думаю", – сказал Билан.

Во время разбора его натальной карты музыкант откровенно рассказал, что к близости он переходит достаточно быстро и ни разу не сталкивался с отказом. При этом артист отметил, что он однолюб. Свою первую любовь помнит до сих пор.

Ранее стало известно, что Билан продал свой дом в Московской области. Особняк находится в коттеджном поселке "Монтевиль", его площадь составляет 440 квадратных метров. Певец объяснил, что купил себе новое жилье в дальнем Подмосковье, поэтому решил избавиться от этой недвижимости.

