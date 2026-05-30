30 мая, 07:56

Происшествия

Силы ПВО ликвидировали 127 украинских БПЛА над регионами РФ минувшей ночью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 127 украинских БПЛА над регионами России в ночь на субботу, 30 мая. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По информации ведомства, дроны были уничтожены над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Ульяновской областями, Краснодарским краем, Крымом и над акваторией Азовского моря.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что операторы дронов подразделения группировки войск "Восток" сорвали попытку массированного применения беспилотной авиации противника на Запорожском направлении.

Во время воздушной разведки были своевременно обнаружены вражеские аппараты в зоне проведения спецоперации. Для перехвата целей в воздух оперативно подняли расчеты ударных БПЛА, которые уничтожили разведывательные дроны самолетного типа Fly Eye, "Лелека" и "Домаха".

