Пожар на территории порта в Таганроге после атаки БПЛА ликвидирован

Пожар, возникший в результате удара украинского БПЛА по территории порта в Таганроге, ликвидирован. Об этом сообщила мэр города Светлана Камбулова в мессенджере MAX.

Она добавила, что в результате происшествия разлива нефтепродуктов нет. Повреждения получили погрузочная инфраструктура на причале и административное здание.

Об инциденте с дроном ранее сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По его данным, из-за атаки БПЛА произошло возгорание танкера, резервуара с топливом и административного здания в порту.

По предварительной информации, никто из местных жителей не пострадал. Данные о других последствиях удара уточняется.