Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:29

Общество

Срок правовой охраны товарного знака Telegram в России истекает 30 мая

Фото: depositphotos/wichayada69@gmail.com

Срок правовой охраны словесного товарного знака мессенджера Telegram истекает в России 30 мая. Однако у компании-правообладателя сохраняется возможность его продлить. Об этом в интервью ТАСС рассказал партнер компании "Правовая группа" Владимир Шалаев.

Речь идет о бренде, заявка на регистрацию которого была подана 30 мая 2016 года; владельцем выступает зарегистрированная в Дубае Telegram FZ-LLC. Права на второй товарный знак – логотип в виде бумажного самолетика – действуют до 15 сентября 2026 года.

Эксперт пояснил, что российское законодательство позволяет продлить регистрацию словесного знака еще на 10 лет. Более того, после истечения основного срока правообладателю дается льготный период в 6 месяцев для подачи соответствующего заявления.

После формальной даты истечения охраны обозначение не становится автоматически свободным для регистрации третьими лицами, однако сам факт окончания срока может привлечь внимание желающих.

По оценке адвоката, правовая перспектива подобных попыток ограничена: бренд Telegram широко известен и прочно ассоциируется с конкретным цифровым сервисом, поэтому заявка от постороннего лица может быть расценена как недобросовестная попытка воспользоваться чужой деловой репутацией.

В связи с этим, отметил Шалаев, говорить о фактическом освобождении наименования до конца дополнительного полугодичного срока преждевременно.

Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 7 миллионов рублей. Поводом для такого решения стало неудаление экстремистского контента. Компанию привлекли к административной ответственности за нарушение части 4 статьи 13.41 КоАП РФ.

Читайте также


общество

Главное

Чем грозят введенные ограничения на товары из Армении?

На российский рынок сложившаяся ситуация существенно не повлияет

Для РФ ущерб от возможного ухода Армении носит скорее политический характер

Читать
закрыть

Как регулировать незаконное ношение наград в России?

Эксперты уверены: регулировать ситуацию возможно лишь проверками соответствующих органов

Читать
закрыть

Стоит ли финансово поощрять детей за отказ от соцсетей?

Эксперты уверены: нельзя рассматривать взаимоотношения детей и родителей через деньги

Финансовая мотивация ребенка – это скорее американизированная модель

Читать
закрыть

Почему в РФ вырос объем продаж белорусского бензина?

Потребление топлива традиционно растет в летний период из-за сельхозработ

Читать
закрыть

Заменят ли в РФ написание дипломных работ устными экзаменами?

Мера поможет объективно оценить реальные знания и компетенции студентов

Читать
закрыть

Что нужно знать туристам после отмены рейсов Air Anka?

Росавиация ограничила полеты турецкой авиакомпании Air Anka в Россию до 25 мая

Читать
закрыть

Почему бадминтон набирает популярность среди россиян?

Дорогого оборудования и аренды кортов можно избежать

Играть можно в любом возрасте

Читать
закрыть

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика