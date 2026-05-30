Срок правовой охраны товарного знака Telegram в России истекает 30 мая

Срок правовой охраны словесного товарного знака мессенджера Telegram истекает в России 30 мая. Однако у компании-правообладателя сохраняется возможность его продлить. Об этом в интервью ТАСС рассказал партнер компании "Правовая группа" Владимир Шалаев.

Речь идет о бренде, заявка на регистрацию которого была подана 30 мая 2016 года; владельцем выступает зарегистрированная в Дубае Telegram FZ-LLC. Права на второй товарный знак – логотип в виде бумажного самолетика – действуют до 15 сентября 2026 года.

Эксперт пояснил, что российское законодательство позволяет продлить регистрацию словесного знака еще на 10 лет. Более того, после истечения основного срока правообладателю дается льготный период в 6 месяцев для подачи соответствующего заявления.

После формальной даты истечения охраны обозначение не становится автоматически свободным для регистрации третьими лицами, однако сам факт окончания срока может привлечь внимание желающих.

По оценке адвоката, правовая перспектива подобных попыток ограничена: бренд Telegram широко известен и прочно ассоциируется с конкретным цифровым сервисом, поэтому заявка от постороннего лица может быть расценена как недобросовестная попытка воспользоваться чужой деловой репутацией.

В связи с этим, отметил Шалаев, говорить о фактическом освобождении наименования до конца дополнительного полугодичного срока преждевременно.

Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 7 миллионов рублей. Поводом для такого решения стало неудаление экстремистского контента. Компанию привлекли к административной ответственности за нарушение части 4 статьи 13.41 КоАП РФ.