Суд оштрафовал мессенджер Telegram за неудаление экстремистского контента

Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 7 миллионов рублей, передает РИА Новости.

Поводом для такого решения стало неудаление экстремистского контента. Площадку привлекли к административной ответственности за нарушение части 4 статьи 13.41 КоАП РФ.

Ранее эта же судебная инстанция назначила Telegram штраф в 3,8 миллиона рублей. Тогда причиной также послужило неудаление запрещенной информации.

Кроме того, суд оштрафовал на 2 миллиона рублей американского разработчика видеоигр Epic Games за нарушение российского законодательства в области персональных данных.