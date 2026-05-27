27 мая, 18:59

Происшествия

В Алтайском крае мужчина напал на девочку на глазах у прохожих

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мужчина напал на девочку на улице города Камень-на-Оби в Алтайском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по региону.

Видео с кадрами нападения распространилось в соцсетях. На нем видно, как мужчина прямо на улице применяет силу к несовершеннолетней, держа ее за волосы. При этом некоторые пользователи заявили, что так он пытался защитить свою дочь, которой потерпевшая якобы плюнула в лицо.

По словам помощника прокурора Алтайского края Марии Антошкиной, прокурор региона Антон Герман оперативно отреагировал на данную ситуацию и поручил начать проверку условий и причин произошедшего. Полиция также проводит проверку.

Ранее в Новосибирске 29-летний мужчина до смерти избил трехлетнюю дочь своей сожительницы. Девочка скончалась в медучреждении.

Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего. Полицейские задержали подозреваемого, а также привлекли к административной ответственности мать ребенка, так как она не оформила документы на дочь после переезда в Россию.

