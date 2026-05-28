28 мая, 13:23

Происшествия

10 человек пострадали в ДТП с двумя автобусами в Казани

Фото: телеграм-канал SHOT

ДТП с двумя автобусами произошло в Казани на Горьковском шоссе. В результате ЧП пострадали 10 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав Татарстана.

На месте аварии работают 5 бригад скорой помощи.

"Состояние (пострадавших. – Прим. ред.) средней тяжести, тяжелых нет. В том числе четверо детей доставляются в Детскую республиканскую клиническую больницу, их состояние оценивается как удовлетворительное", – добавили в ведомстве.

В региональном СУ СК РФ заявили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее на скоростной автомагистрали G40 Шанхай – Шэньси в Китае произошло столкновение микроавтобуса и грузового автомобиля. В результате ДТП погибли 13 человек, еще 3 получили ранения. Все пострадавшие были госпитализированы.

Уточняется, что микроавтобус, рассчитанный на 9 пассажиров, перевозил 16 человек. Причины, по которым произошла авария, устанавливаются.

