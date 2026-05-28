Свердловский суд вынес приговор подростку, который решил убить случайного прохожего

Суд в Свердловской области приговорил к 6 годам и 4 месяцам лишения свободы 15-летнего подростка, который ударил ножом случайно встретившуюся женщину. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Свердловской области.

Инцидент произошел 6 января 2026 года в поселке Горноуральском: как установило следствие, школьник целенаправленно вышел на улицу, чтобы убить случайного прохожего. На "охоту" он взял нож. Прогуливаясь, он встретил незнакомую 47-летнюю женщину, зашел за ней в подъезд и нанес несколько ударов в живот.

Через пять дней пострадавшая скончалась в больнице. Сначала подростка задержали и назначили домашний арест в качестве меры пресечения, но он нарушил ограничения, поэтому был помещен под стражу. Кроме того, психолого-психиатрическая экспертиза показала, что он осознавал характер своих действий, поэтому его признали вменяемым.

Защита обвиняемого настаивала, что его необходимо оправдать, даже несмотря на то что он не раскаялся в содеянном и не признал вину.

В итоге суд приговорил его к 6 годам 4 месяцам лишения свободы, а в качестве дополнительного наказания – к 1 году ограничения свободы. С осужденного и его законного представителя также взыскана компенсация морального вреда в размере 1,5 миллиона рублей в пользу родственников убитой женщины.

