Детеныш нерпы спасен на берегу Ладожского озера в Карелии
Фото: телеграм-канал Nerpa SPb
Детеныша нерпы спасли на берегу Ладожского озера в Карелии и доставили в санкт-петербургский центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих. Об этом сообщила пресс-служба Фонда друзей балтийской нерпы.
Животное было обнаружено туристами на берегу озера у поселка Сорола Лахденпохского района. Они направили в фонд видео, чтобы специалисты смогли визуально определить состояние маленькой нерпы.
С разрешения специалистов туристы перенесли детеныша с труднопроходимого участка побережья к дороге. Перед перевозкой животное поливали водой из чайника для охлаждения.
Ранее в Крыму спасли лебедя, который чуть не погиб из-за прохожих, перекормивших его хлебом. Желудок птицы оказался полностью забит.
Пернатому провели ветеринарное лечение, после чего выкармливали с рук на протяжении двух недель. На данный момент птица чувствует себя хорошо, жизни лебедя ничего не угрожает.
