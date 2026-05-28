Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 мая, 16:04

Регионы

Детеныш нерпы спасен на берегу Ладожского озера в Карелии

Фото: телеграм-канал Nerpa SPb

Детеныша нерпы спасли на берегу Ладожского озера в Карелии и доставили в санкт-петербургский центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих. Об этом сообщила пресс-служба Фонда друзей балтийской нерпы.

Животное было обнаружено туристами на берегу озера у поселка Сорола Лахденпохского района. Они направили в фонд видео, чтобы специалисты смогли визуально определить состояние маленькой нерпы.

С разрешения специалистов туристы перенесли детеныша с труднопроходимого участка побережья к дороге. Перед перевозкой животное поливали водой из чайника для охлаждения.

Ранее в Крыму спасли лебедя, который чуть не погиб из-за прохожих, перекормивших его хлебом. Желудок птицы оказался полностью забит.

Пернатому провели ветеринарное лечение, после чего выкармливали с рук на протяжении двух недель. На данный момент птица чувствует себя хорошо, жизни лебедя ничего не угрожает.

Новости регионов: на Ямале спасли оленя, оказавшегося на дрейфующей льдине

Читайте также


животныерегионы

Главное

Как регулировать незаконное ношение наград в России?

Эксперты уверены: регулировать ситуацию возможно лишь проверками соответствующих органов

Читать
закрыть

Стоит ли финансово поощрять детей за отказ от соцсетей?

Эксперты уверены: нельзя рассматривать взаимоотношения детей и родителей через деньги

Финансовая мотивация ребенка – это скорее американизированная модель

Читать
закрыть

Почему в РФ вырос объем продаж белорусского бензина?

Потребление топлива традиционно растет в летний период из-за сельхозработ

Читать
закрыть

Заменят ли в РФ написание дипломных работ устными экзаменами?

Мера поможет объективно оценить реальные знания и компетенции студентов

Читать
закрыть

Что нужно знать туристам после отмены рейсов Air Anka?

Росавиация ограничила полеты турецкой авиакомпании Air Anka в Россию до 25 мая

Читать
закрыть

Почему бадминтон набирает популярность среди россиян?

Дорогого оборудования и аренды кортов можно избежать

Играть можно в любом возрасте

Читать
закрыть

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

Как сэкономить на подготовке к ЕГЭ?

Первый способ– использовать специальные тренировочные комплекты

Второй вариант – групповые занятия

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика