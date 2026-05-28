Детеныш нерпы спасен на берегу Ладожского озера в Карелии

Фото: телеграм-канал Nerpa SPb

Детеныша нерпы спасли на берегу Ладожского озера в Карелии и доставили в санкт-петербургский центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих. Об этом сообщила пресс-служба Фонда друзей балтийской нерпы.

Животное было обнаружено туристами на берегу озера у поселка Сорола Лахденпохского района. Они направили в фонд видео, чтобы специалисты смогли визуально определить состояние маленькой нерпы.

С разрешения специалистов туристы перенесли детеныша с труднопроходимого участка побережья к дороге. Перед перевозкой животное поливали водой из чайника для охлаждения.

