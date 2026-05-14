14 мая, 13:56

Происшествия

Подмосковные грибники нашли новорожденных лосят рядом с их мертвой матерью

Фото: телеграм-канал "Парк львов ЗЕМЛЯ ПРАЙДА"

Грибники заметили новорожденных лосят около мертвой самки возле железнодорожных путей в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба парка львов "Земля прайда".

"Увидели страшную картину: сбитая, напополам порезанная лосиха, возле части которой лежали лосята, просто прижавшись к останкам мамы. Но мамы больше нет", – говорится в сообщении.

В парке уточнили, что один из малышей очень слаб, его шансы оцениваются невысоко. При этом были также обнаружены три лося постарше.

Ранее четырехмесячную пуму спасли в Москве после телефонного обращения местного жителя. Информация от мужчины, который просил забрать из его дома зверя и обеспечить ему достойное содержание, поступила в конце декабря 2025 года.

Инспекторы департамента природопользования и охраны окружающей среды и сотрудники спецотдела "Спасение диких животных" Московского зоопарка подтвердили, что животное находилось в ненадлежащих условиях. Также у пумы не было необходимых документов.

