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14 июля, 21:57

Мэр Москвы

Собянин: в сторону Московского региона летело более 340 вражеских беспилотников

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

За сутки 14 июля на Московский регион летело 340 беспилотников. Об этом сообщил Сергей Собянин в МАХ.

По его словам, силы ПВО нейтрализовали большую часть дронов на дальних подступах. При этом на подлете к столице было уничтожено более 50 вражеских БПЛА.

Атака дронов на российскую столицу началась утром 14-го числа. Первые аппараты сбили примерно в 08:04 по местному времени.

В связи с этим аэропорт Жуковский вводил временные ограничения на работу, однако позже их отменили.

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