Под Истрой приступили к разбору завалов домов после атаки БПЛА

Фото: MAX/"Татьяна Витушева"

В поселке Пионерском под Истрой приступили к разбору завалов разрушенных домов после атаки БПЛА в ночь на 13 июля. Об этом рассказала глава округа Татьяна Витушева.

"Муниципальные службы, включая сотрудников и тяжелую технику МБУ "ДОДХИБ" и МБУ "ЖКУ м. о. Истра", приступили к разбору завалов", – написала она в MAX.

Сотрудники администрации уже завершили обход домовладений для уточнения повреждений. На месте продолжают работать следственные и оперативные службы.

Украинские БПЛА ударили по Московской области в ночь на 13 июля. Всего силы и средства ПВО и РЭБ ликвидировали 81 дрон. Следователи возбудили уголовное дело о теракте.

В результате атаки в поселке Пионерском в Истринском округе после падения БПЛА погибли три человека, еще трое получили ранения. Также вспыхнул пожар в пяти частных домах. Одну из пострадавших прооперировали, ее состояние стабилизировано.

Для жителей открыта горячая линия. Граждане могут обратиться за помощью по телефону 8 (916) 240-31-28. Вблизи поселка Пионерского на базе санатория-курорта "Амакс" развернули пункт временного размещения для пострадавших.