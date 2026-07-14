Домодедовские таможенники нашли у иностранца 446 камней и минералов

Фото: customs.gov.ru

Домодедовские таможенники обнаружили 446 драгоценных и полудрагоценных камней у 54-летнего иностранца, прилетевшего из Узбекистана. Об этом сообщается на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Мужчина прошел через "зеленый" коридор. При досмотре с помощью рентген-техники в его чемодане нашли 32 камня зеленого цвета. Еще 313 минералов разных форм и размеров иностранец достал из карманов джинсов вместе с металлической пластиной. В нижнем белье пассажира также обнаружили зип-пакет с 101 камнем.

Иностранец пояснил, что вез драгоценности в качестве образцов для своей ювелирной фирмы и не знал о необходимости заполнения декларации.

Экспертиза установила, что пластина выполнена из серебра 960-й пробы, а минералы – это изумруды, апатиты, турмалины и синтетические муассаниты. Общая стоимость товаров составила 2,5 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере". Суд назначил мужчине наказание в виде 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Ранее таможенники задержали пассажирку, которая пыталась провезти из Турции незадекларированную сумку Hermes Birkin Black Togo Palladium Hardware стоимостью 3 миллиона рублей. Вещь нашли в ручной клади девушки, когда она проходила через "зеленый" коридор. Женщина заявила, что получила аксессуар в подарок и не знала, что его нужно было декларировать.