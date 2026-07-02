Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 июля, 16:49

Происшествия

Иностранец пытался вывезти из России ювелирные камни на 10 млн рублей

Фото: customs.gov.ru

В столичном аэропорту Шереметьево задержали иностранца, который пытался незаконно вывезти из России свыше 14 тысяч ювелирных камней на 10 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба ФТС России.

По данным ведомства, в ходе досмотра при помощи рентген-аппарата инспекторы нашли в ручной клади 37-летнего мужчины коробку с зип-пакетами, где лежали минералы разных цветов и размеров. Их он планировал вывезти в Дели.

При этом пассажир утверждал, что это просто изделия из стекла, внешне напоминающие полудрагоценные камни. Однако проведенная экспертиза установила, что в пакетах – натуральные топазы и гранаты различных видов огранки – груша, овал, круг, кушон.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела о контрабанде стратегически важных товаров. Иностранцу может грозить до 5 лет лишения свободы.

Ранее москвич пытался вывезти из России 142 монеты Германской империи, общая стоимость которых превышает 700 тысяч рублей. Ценности нашли в багажнике легковушки. После этого мужчину задержали.

"Московский патруль": женщина пыталась вывезти из РФ килограмм серебра

Читайте также


происшествия

Где лучше всего отдохнуть в бархатный сезон 2026 года?

Пляжные локации есть и на Балтийском море в Калининградской области

Читать
закрыть

Как резкое погружение в собственные страхи влияет на психику?

Резкое погружение может запустить паническую атаку, диссоциацию, ощущение потери контроля

Читать
закрыть

Как исправить ошибки в данных ж/д и авиабилетов?

Чем раньше будет обнаружена ошибка, тем оперативнее можно будет решить проблему

Эксперты уточняют: при наличии некоторых ошибок в билете проезд допускается

Читать
закрыть

Как поддержать огород в жару?

Важно защитить посадки от перегрева, обеспечив корням достаточное количество влаги

Читать
закрыть

К чему приведет лечение депрессии током и лазером?

В ходе этого процесса в организме происходит значительный выброс нейромедиаторов

Читать
закрыть

Может ли возникнуть эпидемия чесотки в России?

Эксперты уверены: риск завоза и распространения чесотки в России существует

Читать
закрыть

Как поддержать ребенка, если он не поступил в вуз?

В первые минуты важнее всего разделить его чувства и просто побыть рядом

Читать
закрыть

Должны ли родители влиять на выбор профессии детей?

Родителям стоит обратить внимание на вызовы, с которыми молодежь сталкивается на рынке труда

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика