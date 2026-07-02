Иностранец пытался вывезти из России ювелирные камни на 10 млн рублей

Фото: customs.gov.ru

В столичном аэропорту Шереметьево задержали иностранца, который пытался незаконно вывезти из России свыше 14 тысяч ювелирных камней на 10 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба ФТС России.

По данным ведомства, в ходе досмотра при помощи рентген-аппарата инспекторы нашли в ручной клади 37-летнего мужчины коробку с зип-пакетами, где лежали минералы разных цветов и размеров. Их он планировал вывезти в Дели.

При этом пассажир утверждал, что это просто изделия из стекла, внешне напоминающие полудрагоценные камни. Однако проведенная экспертиза установила, что в пакетах – натуральные топазы и гранаты различных видов огранки – груша, овал, круг, кушон.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела о контрабанде стратегически важных товаров. Иностранцу может грозить до 5 лет лишения свободы.

Ранее москвич пытался вывезти из России 142 монеты Германской империи, общая стоимость которых превышает 700 тысяч рублей. Ценности нашли в багажнике легковушки. После этого мужчину задержали.