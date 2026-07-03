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03 июля, 19:52

Политика

В ООН призвали Украину прекратить пытки российских военнопленных

Фото: 123RF.соm/ haidar6894

Украинская сторона должна немедленно прекратить пытки российских военных, заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк в ходе 62-й сессии Совета ООН по правам человека.

Он указал на то, что больше половины военнопленных, которые были захвачены Украиной, в разговоре с сотрудниками его управления говорят о пытках или других видах жесткого обращения. По его словам, это происходило преимущественно в пунктах временного содержания, до перевода в официальные места содержания под стражей.

"Применение пыток в отношении военнопленных должно быть немедленно прекращено", – подчеркнул он.

Тюрк добавил, что запрет на применение пыток носит "абсолютный характер". Кроме того, все, кто виновен в их применении, должны быть привлечены к ответственности.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что Россия передала в ООН "два сборника" о пытках военнопленных РФ со стороны солдат Украины. По его словам, речь идет о нарушении третьей Женевской конвенции, при этом были приведены "неопровержимые доводы".

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