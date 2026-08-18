В Коммунарке открыли мастерскую ручного труда и инженерии

Фото: ГК "А101"

В жилом районе "Скандинавия" в ТиНАО начала работу вторая площадка мастерских "Сфера дела", сообщили в пресс-службе ГК "А101".

Пространство рассчитано на обучение работе с деревом, металлом и электроникой. Мастерские будут работать по трем направлениям: столярное дело, инженерия и декоративно-прикладное искусство. В распоряжении посетителей – деревообрабатывающие станки, ЧПУ-оборудование, 3D-принтеры и сканеры, лазерный станок и паяльные станции.

Одна из целей мастерских – сформировать сообщество на основе увлечения ручным трудом на стыке творчества и технологий, поэтому посетители могут влиять на программную линейку мастерских. Например, в мастерских в "Прокшино" появился кружок FPV-дронов, где участники учатся летать при помощи компьютерных программ-симуляторов, собирают свои модели беспилотников и устраивают соревнования.

Мастерские рассчитаны на посетителей разного возраста, включая семьи с детьми, и дают возможность попробовать себя в самых разных форматах — от классической работы с деревом и металлом до цифровых инструментов вроде 3D-моделирования и сборки электроники.

Для детей от 6 до 13 лет во время школьных каникул работает инженерный лагерь – пятидневные тематические смены. Например, в рамках "Гонки изобретений" участники собирали вибророботов, моторные лодки, гоночные машинки и дроны, а затем устраивали их испытания. Финальная летняя смена будет посвящена подготовке "фестиваля достижений", на котором представят самые интересные проекты каникул.

Ранее сообщалось, что до 23 августа на фестивале "Вкусы России", который проходит на ВДНХ в рамках проекта "Лето в Москве", для гостей доступны студии мастер-классов, где партнеры фестиваля проводят тематические занятия для всей семьи.