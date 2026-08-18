Двоюродный брат экс-президента Сирии Асада приговорен к смертной казни

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Двоюродный брат бывшего президента Сирии Башара Асада – Васим Асад – приговорен судом в Дамаске к смертной казни. Об этом сообщает сирийское государственное агентство SANA.

Суд признал его виновным в умышленных убийствах нескольких человек, а также пытках, которые были квалифицированы как преступления против человечности и военные преступления.

Кроме того, суд постановил конфисковать движимое и недвижимое имущество осужденного в пользу государственной казны. Процесс проходил в четвертом уголовном суде Дамаска в рамках дел переходного правосудия. Васима сирийские власти задержали в июне 2025 года на границе с Ливаном.

Ранее суд в Дамаске заочно приговорил непосредственно экс-президента Сирии Асада к смертной казни за преступления, совершенные во время гражданской войны. К высшей мере наказания также приговорили бывшего главу управления политической безопасности Атефа Наджиба.

Асад покинул пост и улетел в Россию в декабре 2024 года, получив политическое убежище. Его семья сначала жила в отеле Four Seasons, затем в пентхаусе в "Москва-Сити", а после – в элитном доме на Рублевке.