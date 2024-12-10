Песков назвал личным решением уход Асада с должности президента Сирии

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Уход Башара Асада с поста президента Сирии был его личным решением, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом представитель Кремля не стал давать других комментариев, отвечая на вопрос, какую роль сыграла Россия в вопросах ухода Асада в отставку и его прибытия в Москву.

Говоря о том, видят ли в Кремле риск потери влияния на Ближнем Востоке на фоне нестабильной ситуации в Сирии, Песков отметил, что сейчас время анализа происходящих событий. При этом, по его словам, пока сложно предугадать, что последует за этим периодом неопределенности.

Боевики террористических формирований взяли под контроль Дамаск утром 8 декабря. Спустя время Асад принял решение об уходе с должности президента Сирии и покинул страну после переговоров с рядом участников конфликта. Россия предоставила ему убежище. Соответствующее решение было принято Владимиром Путиным, уточнял Песков.

При этом представитель Кремля добавил, что российская сторона не обязана официально уведомлять кого-либо о предоставлении убежища Асаду. Кроме того, Песков не стал отвечать на вопрос, когда Путин последний раз виделся и общался с Асадом.

Оппозиция Сирии выразила надежду на хорошие отношения с Россией. Кроме того, она гарантировала безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений.

