Песков: Путин принял решение о предоставлении убежища Асаду и его семье

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Решение о предоставлении политического убежища бывшему президенту Сирии Башару Асаду и его семье принял Владимир Путин. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом представитель Кремля уточнил, что российская сторона не обязана официально уведомлять кого-либо о предоставлении убежища Асаду. Он также не стал разглашать подробности о местонахождении экс-президента Сирии.

Кроме того, Песков не стал отвечать на вопрос, когда Путин последний раз виделся и общался с Асадом. Он добавил, что пока в графике главы государства не предусмотрены встречи с бывшим президентом Сирии.

Ранее источник в Кремле заявил, что Асад прибыл с семьей в Москву. Как заявили в Кремле журналистам, Россия, исходя из соображений гуманитарного характера, предоставила экс-президенту Сирии и его родным убежище.

Боевики террористических формирований взяли под контроль Дамаск утром 8 декабря. Спустя время премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джалали заявил, что готов сотрудничать с любым руководством страны, выбранным народом, и пообещал передать власть мирным путем. Он также призвал жителей Сирии не наносить ущерба государственной собственности.

В МИД РФ сообщили, что Асад принял решение об уходе со своей должности и покинул страну после переговоров с рядом участников сирийского конфликта. Кроме того, в ведомстве уточнили, что российские военные базы в Сирии находятся в повышенной боевой готовности, однако сейчас их безопасности ничего не угрожает. Россия, по данным министерства, также принимает меры для обеспечения безопасности находящихся в Сирии россиян.

Оппозиция Сирии уже выразила надежду на хорошие отношения с Москвой. Кроме того, они гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии. Источник в Кремле сообщил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции.

