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06 ноября, 16:48

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Стоматолог Мелехова: клюква поможет в профилактике кариеса

Стоматолог рассказала, какая ягода поможет в профилактике кариеса

Фото: depositphotos/LisaA85

Клюква поможет в профилактике кариеса, поскольку в ней содержатся полифенолы. Об этом сообщает издание "Абзац" со ссылкой на врача-стоматолога Веронику Мелехову.

По ее словам, одной из основных причин развития кариеса является патогенная микрофлора полости рта, в частности анаэробные бактерии Streptococcus mutans. Молочная кислота, которую они выделяют, способна разрушить поверхность зуба и привести к образованию в месте поражения кариозной полости – через нее бактерии проникают внутрь.

Врач уточнила, что они не любят кислород. При появлении на зубах плотного налета эти бактерии хорошо размножаются, выделяя большее количество молочной кислоты.

"Полифенолы в составе клюквы не дают микроорганизмам склеиваться между собой. Кроме того, клюква подавляет и выработку бактериями самой молочной кислоты", – объяснила Мелехова.

При этом она подчеркнула, что для достижения эффекта ягода должна быть свежая, а не в виде сока и сладкого морса. Отдельно стоматолог обратила внимание, что употребление клюквы в качестве профилактики кариеса не может заменить классическую гигиену зубов и стать панацеей при серьезных проблемах.

Качественная чистка зубов с щеткой, зубной пастой, ирригатором и другими приспособлениями поможет удалить остатки пищи с зубов. Употребление клюквы в умеренных количествах закрепит эффект, заключила Мелехова.

Слова специалиста подтверждают исследования, проведенные сотрудниками Иллинойского университета. В эксперименте приняли участие 22 человека – 14 детей и 8 взрослых.

Первая группа респондентов полоскала рот 100-процентным клюквенным соком без сахара, вторая использовала подслащенный напиток, а третья – обычную воду. Результаты показали, что уже через 30 минут после процедуры в образцах, взятых у первой группы, рост бактерий замедлился. Эффект оказался ощутимым как у взрослых, так и у детей.

Ранее врач-стоматолог, терапевт Мария Беляева заявила, что неправильное использование жвачки может стать фактором развития кариеса и формирования зубного камня. Она отметила, что в целом жевательная резинка может приносить пользу, очищая зубы от остатков еды, если в течение дня нет возможности просто прополоскать рот водой.

Однако жевать ее нужно не более 5 минут и строго после еды. В ином случае начинает вырабатываться слишком много слюны. Кроме того, жевательная резинка богата минеральными веществами, которые в итоге начинают откладываться на зубах в виде камня.

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