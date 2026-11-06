Льготную ипотеку по ставке 8% запустили в Крыму и Севастополе

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Оформить льготный ипотечный кредит на покупку квартиры в строящемся многоквартирном доме или апартаментах со ставкой 8% теперь можно в Крыму и Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба Минфина РФ.

Правительство утвердило расширение условий программы "Льготная ипотека на территориях воссоединенных субъектов РФ". Максимальная сумма кредита составляет 8 миллионов рублей. Первоначальный взнос должен быть не менее 20% цены договора.

В министерстве уточнили, что субсидировать ставку государство будет до 15 лет с момента заключения кредитного договора. Период действия льготной ипотеки – с 1 ноября 2026 года по 30 апреля 2027 года.

Ранее Владимир Путин поручил правительству до 1 января 2027 года представить доклад о дифференциации условий программы "Семейная ипотека" в зависимости от количества детей в семье.

В перечне поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики кабмину поручено рассмотреть возможность внесения изменений в условия льготного кредитования. Речь идет о совершенствовании условий для многодетных семей, включая дифференциацию максимального размера ипотечного жилищного кредита в зависимости от количества детей.

