В Италии кошка мяуканьем спасла две семьи от отравления угарным газом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Италии кошка своим поведением помогла предотвратить отравление угарным газом у жильцов двух квартир. Об этом пишет портал ANSA.

Животное непрерывно и громко мяукало, и хозяйка заподозрила неладное. Дома женщина уже чувствовала себя нехорошо, но поехала на работу. По дороге самочувствие не улучшилось, поэтому она остановила машину и вызвала медиков. Прибывшие врачи заподозрили отравление угарным газом.

Позже газ обнаружили на лестнице жилого дома. Из-за риска отравления обследовали и супруга пострадавшей. У 29-летней женщины диагностировали серьезное отравление, ей требуется лечение в барокамере. Муж и семья, живущая этажом выше, после осмотра отправились домой.

Причину происшествия выяснили пожарные – неисправный отопительный котел при включении выделял высокую концентрацию газа. Угарный газ не имеет цвета и запаха, поэтому утечку человек может долго не замечать.

Ранее в Белоруссии кошка по кличке Соня отогнала от хозяйки разъяренного алабая. Во время прогулки к женщине двинулся большой пес. Она попыталась убежать и направилась к дому. В этот момент на помощь пришла кошка, которая бросилась на алабая.