В Белоруссии кошка бросилась на алабая и спасла хозяйку во время прогулки

Видео: телеграм-канал Baza

В Белоруссии кошка по кличке Соня вступилась за хозяйку и отогнала разъяренного алабая, который попытался напасть на женщину. Об этом сообщает Baza.

Во время прогулки к женщине двинулся большой пес: она попыталась убежать и направилась к дому. В этот момент на помощь пришла кошка.

Соня бросилась на алабая, который значительно превосходил ее по размеру, и атаковала его. Благодаря этому хозяйке удалось уйти от преследования.

Видеозапись этого эпизода распространилась в соцсетях и принесла Соне популярность. Пользователи хвалят кошку за смелость и шутят, что "после такого подвига ей полагается "КамАЗ" рыбы".

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