Стивен Сигал сыграл в шахматы с роботом на фестивале молодежи в Екатеринбурге

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Американский актер и режиссер Стивен Сигал сыграл партию в шахматы с роботом на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. Об этом сообщает RT.

В рамках фестиваля он также осмотрел стенд Россотрудничества "Россия с тобой" и побеседовал с посетившими площадку участниками мероприятия. Кроме того, режиссер попробовал свои силы в игровом автомате и выиграл шапку-ушанку.

Ранее на пленарной сессии Восточного экономического форума Владимир Путин назвал Сигала другом России и "лучшим посланцем мира". Актера, который также присутствовал на мероприятии, встретили аплодисментами.

Комментируя слова президента, Сигал напомнил, что у него есть статус специального представителя МИД России по вопросам гуманитарных связей на общественных началах.

