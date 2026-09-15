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15 сентября, 17:36

Шоу-бизнес

Стивен Сигал сыграл в шахматы с роботом на фестивале молодежи в Екатеринбурге

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Американский актер и режиссер Стивен Сигал сыграл партию в шахматы с роботом на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. Об этом сообщает RT.

В рамках фестиваля он также осмотрел стенд Россотрудничества "Россия с тобой" и побеседовал с посетившими площадку участниками мероприятия. Кроме того, режиссер попробовал свои силы в игровом автомате и выиграл шапку-ушанку.

Ранее на пленарной сессии Восточного экономического форума Владимир Путин назвал Сигала другом России и "лучшим посланцем мира". Актера, который также присутствовал на мероприятии, встретили аплодисментами.

Комментируя слова президента, Сигал напомнил, что у него есть статус специального представителя МИД России по вопросам гуманитарных связей на общественных началах.

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