15 сентября, 17:36Шоу-бизнес
Стивен Сигал сыграл в шахматы с роботом на фестивале молодежи в Екатеринбурге
Фото: ТАСС/Сергей Булкин
Американский актер и режиссер Стивен Сигал сыграл партию в шахматы с роботом на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. Об этом сообщает RT.
В рамках фестиваля он также осмотрел стенд Россотрудничества "Россия с тобой" и побеседовал с посетившими площадку участниками мероприятия. Кроме того, режиссер попробовал свои силы в игровом автомате и выиграл шапку-ушанку.
Ранее на пленарной сессии Восточного экономического форума Владимир Путин назвал Сигала другом России и "лучшим посланцем мира". Актера, который также присутствовал на мероприятии, встретили аплодисментами.
Комментируя слова президента, Сигал напомнил, что у него есть статус специального представителя МИД России по вопросам гуманитарных связей на общественных началах.