15 сентября, 20:05Политика
ВС РФ поразили в порту Южный ж/д состав при погрузке имущества для ВСУ
Фото: MAX/"Минобороны России"
Российские военные нанесли удар с помощью БПЛА по железнодорожному составу в порту Южный в момент погрузки грузов для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что бойцы продолжают атаковать объекты железнодорожной инфраструктуры в западных областях Украины, которые используются для транспортировки военных грузов из Европы.
Ранее Вооруженные силы России ударили по логистическим центрам и портам Украины. В частности, в Великой Балке Одесской области поражен объект, куда поступали военные грузы из-за границы.
Также атаке подверглись сухогруз и паром в порту Черноморск. Отмечалось, что суда доставляли предназначенные для ВСУ грузы.
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