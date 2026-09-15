ВС РФ поразили в порту Южный ж/д состав при погрузке имущества для ВСУ

Фото: MAX/"Минобороны России"

Российские военные нанесли удар с помощью БПЛА по железнодорожному составу в порту Южный в момент погрузки грузов для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что бойцы продолжают атаковать объекты железнодорожной инфраструктуры в западных областях Украины, которые используются для транспортировки военных грузов из Европы.

Ранее Вооруженные силы России ударили по логистическим центрам и портам Украины. В частности, в Великой Балке Одесской области поражен объект, куда поступали военные грузы из-за границы.

Также атаке подверглись сухогруз и паром в порту Черноморск. Отмечалось, что суда доставляли предназначенные для ВСУ грузы.