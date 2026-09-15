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15 сентября, 21:15

Общество

Спасенный в Ростове-на-Дону сфинкс с татуировкой обрел новый дом

Фото: MAX/Baza

Кот-сфинкс по кличке Арчи, на теле которого татуировщик из Ростова-на-Дону набил логотип магазина спортивного снаряжения, обрел новый дом и чувствует себя хорошо. Об этом сообщила РИА Новости зоозащитница Елена Панова.

Кот оказался на улице после того, как мастер набил ему надпись "Боевая Русь" и орнамент. По данным СМИ, мужчина использовал животное как "тренировочную модель", а когда понял, что не получил желаемого результата, избавился от питомца.

По словам Пановой, кот попал к ней некоторое время назад "через третьи руки". Она отметила, что животное было в ужасном состоянии – худым и изможденным. Тело кота было в "жутких язвах". Панова добавила, что татуировщика, который так поступил с животным, она никогда не видела.

Через фонд помощи животным "Я потерялся" Арчи пристроили в семью, его забрала супружеская пара. Панова отметила, что кот довольно быстро оправился. Питомец уже хорошо ест, спит с хозяйкой в одной кровати, мурчит, чувствует себя хорошо. По словам Пановой, татуировка на теле животного зажила и не требует лечения.

При этом в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области сообщили, что заявлений по данному факту к ним не поступало.

Ранее сотрудники Ленинградского вокзала в Москве спасли котенка, запертого в камере хранения. Работники услышали жалобный писк, достали питомца, накормили и напоили его.

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