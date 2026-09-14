Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 сентября, 16:01

В мире
Главная / Новости /

NYP: в США семья случайно выбросила кота на свалку вместе с диваном

В США семья случайно выбросила кота на свалку вместе с диваном

Фото: depositphotos/vlue

Семья из американского штата Вирджиния случайно отправила на свалку кота вместе со старым диваном. Об этом сообщила газета New York Post.

Хозяева заметили пропажу питомца, когда тот не вернулся домой к ужину. Позже один из членов семьи понял, что, вынося старую мебель, мог по ошибке выбросить и кота. К тому моменту мусор уже успели вывезти.

Ситуация могла закончиться трагически, однако оператор мусорного пресса вовремя заметил животное, сидевшее на выступе, и остановил технику. Ковш, в который кот забрался самостоятельно, опустили.

После спасения питомец снова сбежал и оказался в приюте. Через некоторое время его нашел хозяин и вернул в семью.

Ранее сообщалось, что потерянный в отпуске кот по кличке Фил сам прошел 250 километров и вернулся домой во Францию. Питомец пересек несколько регионов и государственную границу.

По словам специалистов, вероятно, коту удалось вернуться, поскольку эти животные обладают развитой пространственной памятью и способны ориентироваться по запахам, звукам и визуальным деталям.

Читайте также


животныеза рубежом

Опасная болезнь поразила легкие российских вейперов

Течение заболевания крайне тяжелое, из-за чего пациенты нередко попадают в реанимацию

"Вейп-ассоциированное поражение легких" не новое заболевание и ранее фигурировало в СМИ как EVALI

Читать
закрыть

Странный объект напугал жителей деревни под Ярославлем

Местные жители связали с ним гибель животных и необычное поведение птиц

Читать
закрыть

Россияне выступили за сокращение рабочей недели

Они уверены: восьмичасовой день давно превратился в формальность и не отражает реальную загрузку

Эксперты уточнили, что такой метод действительно дает эффект

Читать
закрыть

Чем опасны стоматологические экспресс-туры в Китай?

Эксперты уточняют: регулярно фиксируются случаи недобросовестного оказания услуг

Читать
закрыть

Сфинксу набили тату и выкинули на улицу в Ростове-на-Дону

Наказанием за подобное может стать штраф или лишение свободы

Читать
закрыть

Почему уход за кожей может покалечить детей?

Пилинги, эссенции и 10-ступенчатые схемы ребенку не нужны – они, наоборот, могут навредить

Читать
закрыть

Сколько москвичи готовы платить за няню в 2026 году?

Высокий спрос на нянь объясняется сезонностью

Около 8% российских семей согласны отдавать за услуги няни до половины дохода одного из родителей

Читать
закрыть

Хозяевам погибших после вакцины "Мультикан-8" собак предложили деньги

При этом связь между смертью питомцев и препаратом на данный момент не установлена

По мнению пострадавших, речь может идти о выплатах в 200–300 тысяч рублей

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика