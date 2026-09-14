NYP: в США семья случайно выбросила кота на свалку вместе с диваном

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Семья из американского штата Вирджиния случайно отправила на свалку кота вместе со старым диваном. Об этом сообщила газета New York Post.

Хозяева заметили пропажу питомца, когда тот не вернулся домой к ужину. Позже один из членов семьи понял, что, вынося старую мебель, мог по ошибке выбросить и кота. К тому моменту мусор уже успели вывезти.

Ситуация могла закончиться трагически, однако оператор мусорного пресса вовремя заметил животное, сидевшее на выступе, и остановил технику. Ковш, в который кот забрался самостоятельно, опустили.

После спасения питомец снова сбежал и оказался в приюте. Через некоторое время его нашел хозяин и вернул в семью.

Ранее сообщалось, что потерянный в отпуске кот по кличке Фил сам прошел 250 километров и вернулся домой во Францию. Питомец пересек несколько регионов и государственную границу.

По словам специалистов, вероятно, коту удалось вернуться, поскольку эти животные обладают развитой пространственной памятью и способны ориентироваться по запахам, звукам и визуальным деталям.