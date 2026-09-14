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14 сентября, 14:36

Мэр Москвы

Собянин открыл Музей транспорта Москвы в историческом здании гаража Мельникова

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин открыл постоянную экспозицию Музея транспорта Москвы в историческом здании гаража Константина Мельникова на Новорязанской улице.

"Мы лет шесть тому назад создали Музей московского транспорта. Он размещался в разных временно приспособленных помещениях, но популярность была у него достаточно большая, поэтому мы приняли решение передать под музей гараж Мельникова", – сказал мэр.

Собянин добавил, что здание, в котором расположился музей, в текущем году отметит 100 лет. По словам мэра, несколько лет здесь работали эксперты, реставраторы, строители, транспортники. В результате получился один из самых лучших музеев транспорта мира, который обретет популярность у москвичей разных возрастов и гостей города.

Одними из первых посетителей музея стали студенты Российского университета транспорта (МИИТ). Ректор учреждения Олег Покусаев обратился к мэру с предложением организовать посещение площадки студентами на постоянной основе – в рамках учебного процесса. В свою очередь, Собянин поддержал эту идею.

"Я думаю, что здесь такие экспонаты, что можно на практике посмотреть все этапы развития транспорта: от самой первой конки до беспилотных трамваев, которые мы создаем, самого современного транспорта", – добавил мэр.

Пресс-служба мэра и правительства Москвы сообщила, что в состав музейного комплекса общей площадью более 20 тысяч квадратных метров вошли постоянная экспозиция в отреставрированном здании гаража, мультифункциональное пространство "Клуб" для проведения выставок, культурных и образовательных мероприятий, архивно-библиотечный центр, "Автолаборатория" с детским центром, кафе.

Постоянная экспозиция площадью более 9 тысяч квадратных метров занимает два этажа с 13 тематическими зонами. Основу экспозиции составляют 53 оригинальных образца исторической техники – автобусы, трамваи, троллейбусы, электробус, городская спецтехника, грузовые и легковые автомобили, гужевой транспорт, а также более 220 макетов ретротехники, более 500 артефактов и 946 единиц медиаконтента.

Первый этаж музея посвящен истории наземного транспорта, а подземный этаж – истории Московского метрополитена. Ожидается, что музей будут посещать более 500 тысяч человек в год.

Всего за шесть лет работы в музее удалось собрать свыше 1,4 тысячи уникальных артефактов. По данным на начало 2026 года в фондах насчитывается свыше 300 единиц исторической техники. В числе отреставрированных экспонатов – единственный сохранившийся в мире метровагон В и уникальная крановая платформа СВАРЗ.

Собянин открыл Музей транспорта Москвы в историческом здании гаража Мельникова

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