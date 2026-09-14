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14 сентября, 23:01

Общество

Первый снег в Москве может пойти во второй половине октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Первый снег в Москве может выпасть во второй половине октября, но он быстро растает. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В ноябре эта история будет учащаться, снег будет временный, даже если он появится в один-два сантиметра, он тут же будет через определенное количество времени исчезать", – пояснил синоптик.

Устойчивый снежный покров в 2026 году начнет формироваться в Центральной России не раньше наступления календарной зимы, то есть в декабре.

По словам синоптика, в Москве с минувших выходных установилось бабье лето "на минималках" – для классического бабьего лета не хватает устойчивого солнца и сухости. Тишковец назвал этот период теплым и относительно сухим, но не эталонным.

Ранее специалисты предупреждали, что в первой половине недели температура воздуха в столице может упасть до околонулевых значений. В регионе не исключаются заморозки. Это произойдет из-за активного ночного выхолаживания.

Синоптик рассказал о погоде в России предстоящей зимой

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