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03:28

Политика

Ким Чен Ын заявил, что КНДР и РФ укрепляют сплоченность в сложной международной обстановке

Фото: ТАСС/ Вадим Савицкий

Глава КНДР Ким Чен Ын направил Владимиру Путину ответную телеграмму по случаю 78-й годовщины провозглашения северокорейского государства. Об этом передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В своем обращении Ким Чен Ын констатировал, что в нынешних суровых исторических условиях оба государства и их народы крепят взаимное доверие и единство, сообща отстаивают справедливость и мир, внося тем самым новые строки в великую летопись союзнических отношений.

Председатель также подтвердил непоколебимость намерения правительства КНДР наращивать и углублять взаимодействие с Россией. Ким Чен Ын заявил о непоколебимой вере в торжество РФ в нынешней священной борьбе за защиту национальных интересов безопасности и международной справедливости, пообещав безусловную поддержку российскому народу.

Ранее, 9 сентября, Путин в честь 78-й годовщины основания КНДР направил Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму. В ней российский лидер заявил, что страны продолжат работу по укреплению стратегического партнерства в русле обеспечения региональной безопасности.

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