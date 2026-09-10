Юрист Комагина назвала минусы досудебного соглашения с производителем "Мультикан-8"

Производитель вакцины "Мультикан-8", из-за которой якобы погибли сотни собак, предложил компенсации пострадавшим в обмен на отказ от публичных высказываний на эту тему, сообщили СМИ. При этом связь между смертью питомцев и препаратом на данный момент не установлена. Как на ситуацию отреагировали хозяева собак и не являются ли подобные предложения попытками откупиться, разбиралась Москва 24.

Плата за молчание?

Компания "Ветбиохим", которая производит вакцины для животных "Мультикан-8", разослала хозяевам пострадавших собак соглашения о материальной помощи, сообщили владельцы питомцев MSK1. Ранее они обвинили производителя в гибели животных, что якобы произошло по вине некачественного препарата.



По данным СМИ, после применения вакцины от "Ветбиохима" погибли не менее 300 собак. У животных открывалась рвота с кровью, начинались судороги, лихорадка и изнуряющая диарея, а некоторые пытались выгрызть место укола. На фоне этих сообщений Россельхознадзор приостановил оборот серий 20 и 21 вакцины "Мультикан-8", а также серии 11 "Мультикан-6". Кроме того, эти препараты, а также серию 12 "Мультикан-6", отозвал сам производитель. Также появились жалобы на другую продукцию того же производителя – вакцину "Мультифел" для кошек.



По мнению пострадавших, речь может идти о выплатах в 200–300 тысяч рублей, однако в шаблоне договора, который разошелся в Сети, конкретные суммы не указаны. Сам документ вызвал шквал критики: согласно нему, владелец животного обязуется не раскрывать ни сам факт компенсации, ни ее размер, ни обстоятельства произошедшего. Кроме того, подписавший соглашение теряет право давать какие-либо оценки действиям "Ветбиохима". Многие пользователи расценили это как попытку "заткнуть рот" при помощи денег – особенно после того, как крупнейший чат пострадавших в мессенджере MAX был неожиданно закрыт.



В пресс-службе "Ветбиохима" не стали отрицать наличие таких пунктов в соглашении. Однако там подчеркнули, что на сегодняшний день связь между препаратом и гибелью животных не установлена.





из сообщения пресс-службы "Ветбиохима" Компания исходит из принципа расширенной ответственности бизнеса. Так как проверка еще идет, однозначных заключений о виновности производителя на сегодняшний день нет. Мы действуем так, как подсказывает нам совесть и сердце, и стремимся поддержать владельцев в сложной ситуации, оказывая адресную поддержку, включая выплату денежных средств.

В компании добавили, что конфиденциальность – "базовое условие и сложившаяся юридическая практика", производитель действует исключительно в интересах сторон.



Однако многие хозяева все равно настроены довести дело до суда.



"Я очень надеюсь, что владельцы погибших животных не согласятся на компенсацию и пойдут до конца. Это дело принципа и жизни будущих животных. Если "Ветбиохим" пытается откупиться, значит, ничего исправлено не будет. У меня нет веры им", – поделилась одна из пострадавших.



При этом представители "Ветбиохима" рассказали РБК, что первые результаты исследований производственного процесса и изучения лабораторных образцов ожидаются к 25 сентября. Приоритет отдан полноте процедуры и независимой проверке данных, а не скорейшему формальному закрытию вопроса, добавили там.

"Предполагаю, будет уголовное дело"

Практика досудебных компенсаций с условием отказа от претензий и неразглашения распространена в странах англосаксонской правовой системе, в частности в США, обратил внимание председатель Союза потребителей РФ Алексей Койтов в разговоре с Москвой 24.

"Но там, во-первых, выплаты, как правило, представляют собой достаточно большие суммы, а во-вторых, это другая правовая система и другая правоприменительная практика. В России формально само по себе предложение компенсации абсолютно законно, и более того, это правильная практика производителя, когда он до официального установления виновности действует таким образом. Но цель, которая преследуется, конечно, оставляет вопросы как минимум с точки зрения морали и этики", – пояснил он.



В частности, эксперт призвал обратить внимание на практику, касающуюся соглашения о неразглашении.





Алексей Койтов председатель Союза потребителей РФ Она очень редко встречается позитивно – как правило, это работает, когда в целом установлен режим конфиденциальности сведений, например, в рамках соглашения о коммерческой тайне с сотрудником. Нарушение же будет влечь однозначные последствия.

В данной ситуации каждый пострадавший должен определиться, чего хочет добиться. Если основная задача – получить компенсацию, и сумма устраивает, такое решение полностью удовлетворяет потребности, пояснил Койтов.

"Если для человека главное, чтобы виновные понесли максимальную ответственность по всей строгости закона, подписывать такое соглашение не надо, потому что дальше, я предполагаю, будет уголовное дело и разбирательства", – добавил он.

Не мешает обращению в суд

Юрист, руководитель благотворительного фонда помощи животным Анастасия Комагина в разговоре с Москвой 24 назвала ситуацию классическим примером попытки бизнеса урегулировать конфликт в досудебном порядке.

"Ничего противозаконного или неэтичного в самом предложении компенсации нет. Компания вправе предлагать деньги, а владелец питомца – их принимать", – подтвердила она.



Однако отдельные условия соглашения вызвали у эксперта вопросы. Первое – отказ от претензий, так как право потребителя на обращение в суд нельзя отменить никаким соглашением.





Анастасия Комагина юрист, руководитель благотворительного фонда помощи животным Если в договоре есть пункт об отказе от всех будущих претензий, он может быть признан недействительным – такова позиция Верховного суда. Второе – запрет на разглашение, или NDA. Хотя производитель называет это стандартной практикой, наложение ответственности за молчание может расцениваться как попытка скрыть информацию о массовой гибели животных.

Соглашаясь на условия производителя, владелец рискует недополучить значительную часть положенных по закону выплат. Во-первых, суды обычно взыскивают рыночную цену питомца, и, если собака была породистой, сумма может быть значительно выше предлагаемых 300 тысяч рублей, предупредила Комагина.

"Во-вторых, моральный вред: судебная практика подтверждает право на компенсацию нравственных страданий из-за гибели питомца, предлагаемая цена способна оказаться заниженной. Хотя обычно скорее компенсируют моральный вред исходя из суммы в 5–20 тысяч рублей", – добавила она.



В-третьих, при обращении в суд можно дополнительно взыскать штраф в размере 50% от присужденной суммы и неустойку за неисполнение требований в добровольном порядке. Эти выплаты в досудебное соглашение обычно не включаются, потому как владелец избавляется от длительного разбирательства, нервов, дополнительных расходов на юристов и экспертизы, а также прочих неприятных сопутствующих обстоятельств, объяснила специалист.

"В-четвертых, выплаты за лечение и кремацию: помимо стоимости животного, суды взыскивают эти расходы. Производитель же предлагает возместить лишь "подтвержденные", что под этим подразумевается, не вполне ясно", – уточнила Комагина.



Если владелец питомца подписывает предложенное производителем соглашение, он сохраняет право обратиться в суд за возмещением морального вреда, штрафа в размере 50% от суммы и других выплат, которые не вошли в компенсацию, обратила внимание юрист.





Анастасия Комагина юрист, руководитель благотворительного фонда помощи животным Однако подписание может быть использовано против него как доказательство, что он добровольно принял определенную цену. Это не лишит владельца права на иск, но может усложнить спор: производитель будет ссылаться на то, что владелец уже получил все необходимое.

Если хозяин животного подписал соглашение и получил компенсацию, но считает, что она не покрывает весь ущерб (например, не учтена стоимость породистой собаки, моральный вред или расходы на лечение), он вправе требовать разницу через суд. Это добросовестная реализация права на защиту, а не злоупотребление, заметила Комагина.



"Условия, ущемляющие права, недействительны – это статья 16 закона "О защите прав потребителей". Плюс есть часть 2 статьи 3 ГПК РФ, согласно которой отказ от права на обращение в суд недействителен. Это значит, что даже после получения денег можно обратиться с иском за дополнительными компенсациями", – уточнила юрист.



Если же цель не только деньги, но и наказание виновных, необходимо фиксировать доказательства: чеки, справки, переписку – и обращаться в прокуратуру и Россельхознадзор.

Подписание соглашения – компромисс, который несет риски. Прежде чем соглашаться, стоит оценить реальную стоимость питомца и потенциальные суммы, которые можно взыскать через суд, резюмировала Комагина.

