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11 сентября, 17:04

Политика

Экс-знаток телеигры "Что? Где? Когда?" Мереминская попала в реестр иноагентов

Фото: vk.ru/chgktv (Екатерина Мереминская признана в РФ иноагентом)

Экс-знаток телеигры "Что? Где? Когда?" Екатерина Мереминская, проживающая за пределами страны, внесена в реестр иностранных агентов. Об этом сообщает Минюст России.

В министерстве подчеркнули, что она принимала участие в создании и распространении материалов иноагентов. Это относится и к материалам организаций из перечня иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.

Кроме того, Мереминская распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти страны решениях и проводимой ими политике. Также она взаимодействует с иностранными агентами и с организацией, включенной в упомянутый перечень.

Помимо нее, в реестр были включены активистка Елена Матвеева, публицист и политический деятель Ринат Мухаметов, а также информационный ресурс "Канал визионера" и проект "Пермь-36".

Матвеева и Мухаметов выступали против СВО на Украине и распространяли недостоверную информацию о решениях и политике российских властей.

Активистка также распространяла недостоверную информацию об избирательной системе страны, принимала участие в распространении сообщений иноагентов. Вместе с тем Матвеева взаимодействует с организацией, включенной в реестр иноагентов.

В свою очередь, Мухаметов аналогично принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц материалов иностранных агентов и организаций из перечня нежелательных.

"Является участником проекта, включенного в реестр иностранных агентов, проживает за пределами Российской Федерации", – добавили в министерстве.

Информационный ресурс и проект, попавшие в реестр, принимали участие в распространении аналогичных материалов и недостоверной информации о политике властей. Проект "Пермь-36" выступал против спецоперации, руководство им осуществляется за пределами России.

Ранее суд в Москве оставил в силе приговор певице Монеточке (настоящее имя – Елизавета Гырдымова, признана в РФ иноагентом) по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Ее два раза за год привлекали к административной ответственности, однако певица продолжала распространять материалы в соцсетях без маркировки.

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