Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Блогера Евгения Понасенкова исключили из реестра иноагентов, соответствующая информация появилась на сайте министерства юстиции России.

Соответствующее решение было принято в связи с утратой публицистом признаков иностранного агента.

Его включили в реестр в апреле 2022 года. Блогер пытался обжаловать присвоение ему статуса иноагента в Замоскворецком суде, но получил отказ. Мосгорсуд оставил это решение в силе.

В судебных документах, в частности, указывалось, что Понасенков был признан иноагентом из-за 30 антироссийских роликов – в период с 2022 по 2023 год он несколько раз выезжал за пределы страны, преимущественно в Италию, и записывал эти видео там.

Кроме того, отмечалось, что его контент нес идею "превосходства европейской государственности и недостижимости западной цивилизации перед российским политическим и социальным строем".

