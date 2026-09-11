Дело возбуждено после нападения с ножом на девочку в Екатеринбурге

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено после нападения на ребенка в одном из микрорайонов Екатеринбурга. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области.

В настоящее время принимаются меры по установлению личности нападавшего. Сотрудники СК изучают записи камер видеонаблюдения и проводят оперативно-разыскные мероприятия для выявления предполагаемого злоумышленника.

О нападении неизвестного на девочку в екатеринбургском микрорайоне Синие Камни стало известно 11 сентября. По предварительным данным, мужчина даже не пытался заговорить с потерпевшей и сразу накинулся с канцелярским ножом на нее.

У пострадавшей зафиксированы порезы на лице, шее и руках, а также ссадина на лице. Девочка прибежала домой и рассказала о случившемся родителям. В настоящее время ей оказывают медицинскую помощь, угрозы жизни нет.

