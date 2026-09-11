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11 сентября, 20:02

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Metropoles: в Бразилии 11-летняя девочка родила ребенка после изнасилования

В Бразилии 11-летняя девочка родила ребенка после изнасилования

Фото: 123RF.com/liudmilachernetska

В Бразилии 11-летняя девочка родила ребенка после изнасилования, сообщает портал Metropoles.

Роды произошли рано утром 10 сентября в городе Куритибанус. Мать и новорожденная девочка находятся в больнице для проведения углубленного медицинского обследования.

В полиции штата рассказали, что из-за возраста матери дело автоматически рассматривается как изнасилование уязвимого лица. По законам страны любые сексуальные действия с ребенком до 14 лет квалифицируются как преступление, даже если было заявлено согласие.

Следователи уже провели опрос родственников. После выписки из больницы девочку хотят выслушать в присутствии специально подготовленного специалиста, чтобы снизить дополнительную психологическую нагрузку.

К расследованию также подключена служба защиты детей. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося и личность возможного подозреваемого.

Ранее в испанской Валенсии задержали четверых мужчин, подозреваемых в групповом изнасиловании женщины. По словам потерпевшей, организатором преступления выступил ее экс-возлюбленный. Он преследовал ее и угрожал, а затем предложил своему брату и двум друзьям надругаться над ней. Подозреваемые взяты под стражу.

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