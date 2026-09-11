Медведева предложила ввести красные карточки для тренеров фигурного катания

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Для некоторых тренеров в фигурном катании можно ввести красные карточки. Об этом заявила двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева в интервью изданию "Советский Спорт".

Спортсменка рассказала, что узнала много нового о правилах футбола во время съемок фильма, в котором она исполняет роль нападающей в женской футбольной команде "Динамо".

Кроме того, Медведева удивилась, что в футболе тренер также может получить красную карточку и быть удален с бровки.

В 2018 году спортсменка стала серебряным призером олимпийских игр, завоевав две медали – в командных соревнованиях и личном зачете. В 2021 году она фактически завершила карьеру.

Ранее Медведева заявила, что не смогла бы возобновить карьеру, отметив, что по состоянию здоровья это невозможно. Такой ответ она дала, рассуждая о возможном возвращении на соревнования фигуристки Александры Трусовой.