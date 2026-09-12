День траура объявлен в Архангельской области по погибшим в ДТП с автобусом

Фото: МАХ/"Следком"

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский объявил 12 сентября днем траура по погибшим в результате аварии с микроавтобусом, "КамАЗом" и легковушкой в Холмогорском районе. Глава региона подписал соответствующий указ.

Цыбульский уточнил, что на территории области будут приспущены флаги и отменены развлекательные мероприятия.

"От имени всех жителей Архангельской области выражаю глубокие соболезнования семьям тех, чьи жизни унесла эта ужасная трагедия. Скорбим вместе с вами", – добавил губернатор.

ДТП в Холмогорском районе произошло вечером 11 сентября. Предварительно, микроавтобус при выполнении обгона легкового автомобиля столкнулся со следовавшим во встречном направлении лесовозом.

В результате аварии погибли 13 человек, среди них есть несовершеннолетние. Общее число пострадавших уточняется. Семеро из них были доставлены в больницы Архангельска. Еще одному раненому помощь оказана амбулаторно.

По факту ДТП возбудили два уголовных дела. На месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты, проводится детальный осмотр места ДТП, устанавливаются и допрашиваются очевидцы.