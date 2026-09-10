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10 сентября, 16:42

Происшествия

Блогер Дима Масленников попал в аварию во время съемок

Фото: телеграм-канал "Дима Масленников"

Российский блогер Дмитрий Масленников, прославившийся своими расследованиями паранормальных явлений, попал в аварию в ходе съемок очередной экспедиции. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

Масленников сообщил, что трое из пяти участников поездки получили травмы и обратились в травмпункт для прохождения рентгена. По предварительным данным, у них имеются повреждения конечностей. Блогер подчеркнул, что сам он получил наименее серьезные травмы по сравнению с остальными членами команды.

Он также уточнил, что ДТП произошло по случайному стечению обстоятельств и в аварии никто не виноват.

Масленникову 31 год. Он посещает заброшенные места – больницы, замки, кладбища – и снимает это на камеру. В августе блогер и певица Клава Кока сыграли свадьбу. По данным инсайдера, торжество было тихим, без лишнего внимания публики.

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