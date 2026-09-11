Старшеклассники в РФ смогут изучать все предметы на базовом уровне с 2027 года

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Новый образовательный стандарт для старших классов вступит в силу с 1 сентября 2027 года. Он позволит ученикам не выбирать углубленные дисциплины, а осваивать все предметы на базовом уровне. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Введение стандарта запланировано на 1 сентября 2027 года. Важным изменением станет возможность для учащихся старшей школы изучать все предметы только на базовом уровне, в то время как сейчас обязательно изучение не менее двух предметов на углубленном", – цитирует Кравцова ТАСС.

При этом сохраняется обучение по шести профилям. Как добавил министр, школы смогут гибко формировать узконаправленные группы.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения совместно с Российской академией наук (РАН) и Московским физико-техническим институтом (МФТИ) разрабатывает единые государственные учебники по физике для базового и углубленного уровней.

С 1 сентября в российских школах также увеличилось количество уроков истории для восьмиклассников – предмет будет преподаваться три часа в неделю вместо двух.