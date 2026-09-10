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10 сентября, 21:03

Безопасность

Россиян предупредили о мошенничестве с предзаказом iPhone 18 Pro

Фото: apple.com

Мошенники начали использовать для обмана ажиотаж, связанный с выходом iPhone 18 Pro. Под угрозой могут оказаться пользователи из разных стран, в том числе россияне, сообщили РБК в пресс-службе "Лаборатории Касперского".

Эксперты выявили несколько схем обмана. В одной из них пользователю приходит письмо от имени Apple Store с уведомлением об оформленном предзаказе iPhone 18 Pro и оплате более 1 тысячи долларов в криптовалюте. Для отмены "ошибочной" транзакции получателю предлагают позвонить в службу поддержки по указанному номеру. Он ведет к аферистам, которые могут попытаться получить данные банковской карты и аккаунтов.

В другой схеме злоумышленники отправляют письма от имени службы безопасности международной платежной системы. В них сообщается о входе в аккаунт с неизвестного устройства и запросе на перевод более 900 долларов за предзаказ iPhone 18 Pro. Для отмены покупки также предлагается позвонить по поддельному номеру поддержки.

Мошенники также распространяют письма с предложением забронировать конкретный цвет будущего iPhone 18 Pro, обещая доставку в первый день продаж. Переход по указанной в сообщении ссылке может перенаправить пользователя на фишинговый сайт.

"Мошенники всегда используют ажиотаж вокруг различных тем, – и каждый громкий релиз вроде выхода новых устройств iPhone открывает для них новые возможности обмана пользователей", – заявила спам-аналитик "Лаборатории Касперского" Анна Лазаричева.

Эксперты советуют обращать внимание на адрес отправителя, избегать перехода по подозрительным ссылкам и самостоятельно искать контакты предполагаемого отправителя на его официальных ресурсах. Кроме того, специалисты рекомендуют не вводить учетные и платежные данные на сомнительных сайтах.

Накануне, 9 сентября, компания Apple презентовала iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, складной iPhone Duo, часы Apple Watch Series 12 и наушники AirPods 5-го поколения.

Через несколько часов российские ретейлеры и маркетплейсы раскрыли цены на новые смартфоны. Стартовые цены на "Яндекс Маркете" – от 147 тысяч рублей, а в "М.Видео" – от 175 тысяч рублей.

"Спецреп": новый iPhone

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