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10 сентября, 21:33

Политика

Премьер Канады Карни заявил, что стране вскоре понадобятся миллионы БПЛА

Фото: AP Photo/POOL/Suzanne Plunkett

Канада имеет на вооружении всего две тысячи дронов, в ближайшие годы стране понадобятся миллионы. Об этом канадский премьер-министр Марк Карни заявил на пресс-конференции, передает РИА Новости.

"В ближайшие годы нам понадобятся миллионы (дронов. – Прим. ред.)", – сказал политик, не уточнив причину наращивания производства беспилотников.

Ранее стало известно, что в Канаду прибыл президент Украины Владимир Зеленский со своей супругой Еленой. Во время визита украинский лидер планировал провести несколько встреч, в том числе с Карни.

Основное внимание стороны хотели уделить поддержке Киева в защите воздушного пространства и подготовке к зиме. Жена Зеленского, в свою очередь, намеревалась встретиться с меценатами, которые помогают Украине, и посетить местные учреждения, аналогичные украинским "Школам Супергероев".

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