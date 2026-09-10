Премьер Канады Карни заявил, что стране вскоре понадобятся миллионы БПЛА

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Канада имеет на вооружении всего две тысячи дронов, в ближайшие годы стране понадобятся миллионы. Об этом канадский премьер-министр Марк Карни заявил на пресс-конференции, передает РИА Новости.

"В ближайшие годы нам понадобятся миллионы (дронов. – Прим. ред.)", – сказал политик, не уточнив причину наращивания производства беспилотников.

Ранее стало известно, что в Канаду прибыл президент Украины Владимир Зеленский со своей супругой Еленой. Во время визита украинский лидер планировал провести несколько встреч, в том числе с Карни.

Основное внимание стороны хотели уделить поддержке Киева в защите воздушного пространства и подготовке к зиме. Жена Зеленского, в свою очередь, намеревалась встретиться с меценатами, которые помогают Украине, и посетить местные учреждения, аналогичные украинским "Школам Супергероев".