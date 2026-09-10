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10 сентября, 19:47

Экология

Москва применяет системный подход к работе с последствиями изменения климата

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столица применяет системный подход к работе с климатическими и экологическими вызовами. Об этом Агентству "Москва" сообщил ведущий научный сотрудник Всемирной метеорологической организации (ВМО) Александр Бакланов.

По словам эксперта, опыт российской столицы в области экологического мониторинга и климатического развития может быть полезен другим городам. Особенно важно, что речь идет сразу о двух направлениях – сокращении выбросов и адаптации к изменениям климата. Именно баланс этих задач становится одним из ключевых условий устойчивого развития современного города, подчеркнул Бакланов.

За последние 10 лет выбросы вредных веществ в атмосферу в Москве сократились в 8,5 раза. Глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлия Урожаева рассказала, что благодаря науке и моделированию все экологические угрозы выявляются в Москве на начальных этапах.

В этой работе принимают участие ученые более чем из 25 вузов. Также к улучшению обстановки активно привлекаются местные жители.

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