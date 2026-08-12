Воздух в Москве в июле оказался на 20% чище, чем год назад

Фото: Агентство "Москва"/Елена Мельникова

Воздух в Москве в июле оказался на 20% чище, чем годом ранее. Этому способствовали погодные условия, сообщила ТАСС пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Там отметили, что средняя температура воздуха в этот период не превышала норму, а осадков было меньше положенного, хотя июль считается самым дождливым месяцем в году.

Всего в столице функционируют более 50 автоматических станций Мосэкомониторинга. Высокотехнологичное оборудование проверяет содержание порядка 20 загрязняющих веществ в непрерывном режиме.

Ранее стало известно, что в четверг, 13 августа, температура воздуха в Москве опустится до 13–16 градусов, что сделает его самым холодным днем текущего лета. При этом возможен небольшой дождь.

По данным синоптиков, летняя погода вернется в столицу в воскресенье, 16 августа. Столбики термометров поднимутся до 25 градусов.