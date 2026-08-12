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12 августа, 16:58

Культура

Актер Николас Холт сыграет профессора Локонса в сериале о Гарри Поттере

Фото: AP Photo/Invision/Evan Agostini

Британский актер Николас Холт присоединится к актерскому составу сериала HBO "Гарри Поттер" во втором сезоне, где исполнит роль профессора Златопуста Локонса. Об этом сообщил журнал Entertainment Weekly, информацию также подтвердили в официальном аккаунте HBO Max.

Второй сезон станет экранизацией книги Джоан Роулинг "Гарри Поттер и Тайная комната". Локонс появляется в Хогвартсе как новый преподаватель Защиты от Темных искусств, известный книгами о встречах с опасными магическими существами и борьбе с темными силами.

Холт присоединился к франшизе примерно через 25 лет после первых попыток: во время подготовки к съемкам фильма "Гарри Поттер и философский камень" актер несколько раз проходил прослушивание на главную роль.

Ранее сообщалось, что в сериале появится актер Ламбер Вильсон – он сыграет создателя философского камня Николаса Фламеля. Мировая слава пришла к актеру после роли Меровингена во франшизе "Матрица".

HBO в 2025 году объявила о съемках сериала по книгам Роулинг о юном волшебнике. Поттера в новой экранизации играет Доминик Маклафлин, Рона Уизли – Аластер Стаут, Гермиону Грейнджер – Арабелла Стэнтон.

Первый сезон проекта должен выйти в декабре 2026 года. При этом съемки второго сезона начнутся осенью. Создатели шоу также намерены экранизировать каждую книгу в формате одного полноценного сезона.

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